Terremoto in Turchia | il presidente Erdogan ringrazia Giorgia Meloni per l’aiuto italiano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 febbraio 2023)ha avuto oggi una conversazione telefonica con ildella Repubblica di, Recep Tayyip. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Ildel Consiglio “ha rinnovato le sue personali condoglianze e la solidarietà del governo e del popoloper la tragedia delche ha colpito lae la Siria”.ha espresso ala vicinanza dell’Italianella telefonata con“ha espresso profonda riconoscenza per l’immediata mobilitazione dell’Italia a sostegno dellae delle popolazioni colpite, soffermandosi in particolare sugli aiuti umanitari e l’ospedale da campo ...