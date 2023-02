Terremoto | il satellite Prisma di Asi scruta le zone dell’epicentro in Turchia

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) – Anche ildell’Agenzia Spaziale Italiana stando dallo spazio l’areaine la devastazione causata dal terribiledello scorso 6 febbraio nel sud-est del Paese. L’Asi riferisce che il sisma ha provocato anche la quasi totale distruzione di un castello di 2.000 anni costruito durante l’Impero romano. Si tratta del castello di Gaziantep, situato nel cuore della città più vicino all’epicentro del sisma, che fu costruito dai Romani nel II e III secolo D.C. e, in seguito, fortificato e ampliato dall’imperatore bizantino Giustiniano I nel VI secolo. Il castello è unico per la sua forma irregolare e le 12 torri (era anche circondato da un fossato in un certo momento). Il castello ha resistito a diverse invasioni, ...