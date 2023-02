Terremoti | oltre 41mila morti tra Turchia e Siria

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito lae lail 6 febbraio ha superato quota 41.000, hanno annunciato venerdì 17 febbraio fonti ufficiali e mediche. Mentre le possibilità di trovare sopravvissuti stanno diminuendo, il totale è ora di 41.732 persone che hanno perso la vita: 38.044 ine 3.688 in.I soccorritori turchi hanno tirato fuori dalle macerie una ragazza di 17 anni e una donna di vent'anni, quasi undici giorni dopo il terremoto che ha devastato la zona di confine tra i due Paesi. Ma laha sospeso le operazioni di soccorso in alcune zone e il governo della, Paese dilaniato dalla guerra da 12 anni, ha fatto lo stesso nelle zone che controlla.

Il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito la Turchia e la Siria il 6 febbraio ha superato quota 41.000, hanno annunciato venerdì 17 febbraio fonti ufficiali e mediche. ..."Oggi le Nazioni Unite lanciano un appello umanitario per 1 miliardo di dollari di aiuti per la popolazione della Turchia dopo uno dei più devastantiche hanno colpito il paese in un secolo". Lo ha annunciato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. "Il finanziamento, che copre un periodo di tre mesi, assisterà 5,2 milioni di ...

Roma, 16 feb. (askanews) - Il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito la Turchia e la Siria il 6 febbraio ha ...