Terra amara | anticipazioni turche | Zuleyha nei guai | costretta a stare con lui

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Novità in arrivo nelle nuove puntate di, la nota soap turca in onda nella fascia del daytime di Canale 5 dal lunedì al sabato. Nel dettaglio, si apprende chesarà messa alle strette e finirà nelle grinfie di un perfido ex cittadino di Cukurova. Quest’ultimo, nuovo cattivo dell’acclamato show, costringerà la protagonista a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.