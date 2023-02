Tensioni al Festival | “Ultimo non ha mai rivolto la parola a Mengoni” Gelo anche tra Emma e Elodie

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky apparirà oggi in video aldel cinema di Berlino . La guerra in Ucraina, leglobali: cosa c'è da sapere Le manovre del Cremlino nel ...Durante la settimana del, i Colla Zio hanno conquistato anche il Premio Enzo Iannacci ... Quando qualcosa resiste agli ostacoli e alleche la vita frenetica che viviamo ci porta ad ...

Sanremo 2023, Amadeus dopo le polemiche: "Se mi mandano via vado ma i numeri sono con noi" Sky Tg24

Blanco come Bugo e Morgan, tensione sul palco dell'Ariston: rabbia, dubbi e ironia social IL GIORNO

Sanremo 2023: Maneskin, tensioni tra Damiano e Victoria Ecco la teoria dei fan e cosa c’entra Giorgia… Il Fatto Quotidiano

Chiara Ferragni e Fedez: la coppia più famosa d’Italia è in crisi dopo ... Radio Zeta

I Festival «diversi» di Franco Fussi, Anthony Papa, Loris Ceroni e ... Settesere

Tensione dietro le quinte a Sanremo tra Emma Marrone ed Elodie. Per anni molto amiche, in tempi recenti si sarebbero allontanate non solo dal punto di vista professionale ma anche nella vita privata:.Sanremo – Doveva essere il festival della moglie, è diventato quello del marito ... e poi il bacio in bocca con Rosa Chemical - pare che tra i due sia esplosa la tensione. C’è stato un chiarimento sul ...