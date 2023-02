Ilin diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW Sinner in semifinale! Wawrinka battuto 6 - 1, 6 - 3 Che Jannik! Dopo poco più di un'ora guadagna la semifinale a ...L'altoatesino ha eliminato nei quarti in due set lo svizzero Wawrinka ROTTERDAM (OLANDA) - Jannik Sinner è il terzo semifinalista all'"ABN AMRO Open", Atp 500 da 2.224.460 euro che si svolge sul duro ...

Tennis. Sinner dopo Tsitsipas affronta lo svizzero Wawrinka per volare in semifinale RaiNews

Tennis: Torneo Rotterdam. Sinner terzo semifinalista Tiscali

Sinner è inarrestabile, si sbarazza di Wawrinka ed è in semifinale a Rotterdam: sfiderà un olandese Sport Fanpage

Tennis, torneo nazionale di doppio al Queen's di Cattolica Corriere Romagna

Tennis: Luca La Palombara in Francia per un prestigioso torneo under 14 Zonalocale

L'altoatesino ha eliminato nei quarti in due set lo svizzero Wawrinka ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner è il terzo semifinalista ...Dopo aver eliminato Tsitsipas negli ottavi, l'altoatesino supera l'elvetico in due set col punteggio di 6-1, 6-3. Ora attende il suo sfidante nel ...