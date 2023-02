Tennis | Pietrangeli critica Berrettini | “Troppe pubblicità”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’ex leggenda delitaliana Nicola, ex leggenda delha parlato di Matteo. Nel ritirare il Premio sportivo alla carriera ha parlato dei vari campioni italiani. Non ha risparmiato una, anche se bonaria al romano: “Mi sembra che Matteo si stia dedicando più allache al… . Non vorrei che facesse la fine di Volandri, che dopo aver battuto Federer a Roma non vinse più una partita.è un bravo ragazzo, ma è un po’ come era Panatta: fantastico dalla vita in su, ma le gambe…”. Poiammette: “È cambiato il mondo ed è cambiato anche il. È un altro gioco, che a me pare più brutto. Un tempo, se eri un talento stava a te diventare un atleta, ...