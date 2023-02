Talpa e Nutella

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Stavo tamburellando sulla scrivania provando a immaginare se possa esserci una stupidaggine trasformata in notiziola peggio di quella del quintale discaduta, “centinaia di barattoli” scoperto tra gli tra gli ulivi della Valle d’Itria dai volontari dell’Unità interregionale di protezione ambientale. Ritrovamento bizzarro, questo è fuori di dubbio, al pari almeno dei famosi 24 mila euro nella cuccia di un cane ex parlamentare. Ma da qui a farne la madre di tutte le indagini, “devo trovare il colpevole”, ha detto il comandante dell’Unità interregionale, è l’“inchiesta della nocciola”, ce ne corre. Anzi si corre nel ridicolo, soprattutto se il capo d’imputazione è questo: “Quellasarebbe potuta andare a bambini che non potevano permettersela”. Tamburellavo, appunto, quando vedo questa: “Roma, ‘’ in tribunale, ...