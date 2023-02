Tale e Quale Sanremo 2023 | anticipazioni prima puntata | cast concorrenti | imitazioni e giudici

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ci siamo, manca davvero poco all‘inizio della trasmissione! A condurre questa nuova versione del programma, ci sarà sempre Carlo Conti e a partire da sabato 18 febbraio inserata su Rai 1 sarà pronto a regalare un momento di gioia e spensieratezza ai propri, affezionati telespettatori. Le puntate speciali dedicate alla prestigiosa kermesse saranno due, ma cosa vedremo? Ecco per voi qualche piccola anticipazione.Show, in arrivo due puntate dedicate ae quando andranno in onda Le speciali puntate diLa 73esima edizione disi è ormai conclusa da diversi giorni ma a partire da domani, sabato 18 febbraio, ...