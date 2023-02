Tajani | “L’Ue difende Kiev per difendere diritto e libertà”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) ROMA – “L’Europa vuole essere portatrice di pace, dello stato di. Difendiamo lae ilinternazionale e per questo difendiamo l’Ucraina, è un paese candidato e vogliamo che anche lì arrivi la pace”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioalla presentazione dello spazio “Esperienza Europa” a Roma, dedicato a David Sassoli. “Se noi aiutiamo quel Paese lo facciamo perché noi vogliamo che non ci sia una resa ma perché ci sia una trattativa”, ha aggiuntolanciando un appello ad “essere ottimisti, dobbiamo impegnarci tutti noi perché si arrivi ad un accordo”. L'articolo L'Opinionista.

