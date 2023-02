Swiatek-Pegula in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Wta Doha 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Igaaffronterà Jessicanelladel Wta 500 di, in programma dal 13 al 19 febbraio. Nel ricco torneo qatariota il trofeo se lo contenderanno la numero uno e la quattro del ranking mondiale. Entrambe sono alla primaindividuale della stagione, conche però può vantare il trionfo in United Cup con la sua nazionale. Il cammino della polacca fin qui è stato dominante: quattro set giocati, due games persi. Un 6-0 6-1 alla Collins, un forfait della Bencic e un altro 6-0 6-1 a Kudermetova. Bravissima e anche un po’ fortunata per il ritiro della svizzera che era in grande forma.ha dovuto ricorrere al terzo set per battere sia Ostapenko all’esordio che Sakkari in semi, mentre nel mezzo ...