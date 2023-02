Susan Wojcicki lascia Youtube | Silicon Valley sempre meno al femminile

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Fine di un’era per, ceo della piattaforma, ha annunciato che si dimetterà dall’incarico dopo nove anni. In una lettera inviata ai dipendenti, e successivamente pubblicata sul suo blog,ha spiegato che la scelta è motivata dalla voglia di aprire un nuovo capitolo nella sua vita privata, per dedicarsi di più alla “sulla famiglia, sulla salute, e su progetti personali che mi appassionano”. Nata a Contea di Santa Clara, in California,ha 54 e verrà sostituita da Neal Mohan, che è stato uno dei suoi collaboratori più vicini.rimarrà consulente di Alphabet, società madre diha lavorato per 25 anni in Google e nel corso del tempo si è fatta un nome nel settore delle nuove tecnologie. È stata ...

