Superstiziosi | venerdì 17 non porta alcuna iella

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Vi siete mai chiesti perché il 17 porti sfortuna? E perché proprio di? Per alcune persone, più che una superstizione, quella del numero 17 può essere vissuta come una vera e propria fobia. In questo caso si parla di “eptacaidecafobia”. Ci sono diverse teorie in merito alla questione. Le origini di questo apocalittico giorno nascono dagli antichi greci, i quali sostenevano che il 17 si trovasse tra due numeri -il 16 e il 18- perfetti nella loro rappresentazione geometrica di quadrilateri 4×4 e 3×6. Oppure, anche nell’Antico Testamento è scritto che il diluvio universale cominciò proprio il 17 del secondo mese (Genesi, 7-11 e/o Genesi 7:11) nell’anno seicentesimo della vita di Noè. La combinazionee 17 è, invece, di origine cristiana: nella Bibbia è scritto che Gesù morì di. Ma questo17 è ...

