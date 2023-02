Superenalotto | sette pugliesi fra chi ha centrato il “6” da 371 133 424 | 51 euro La vincita più alta di sempre Un sistema con 90 giocatori di tutta Italia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) 371.133.424,51a 90 fortunatiche hanno scommesso 5ciascuno su unattraverso la bacheca Sisal. Ai 90che hannoil super premio, calcola Agimeg, andranno 4.123.707,71a testa. La regina del “6” risulta essere la Campania. Su 90 sono state ben 14 le vincite milionarie nella regione. In Puglia, sono stati 7 i fortunati. Ecco, nello specifico, come si sono distribuite le 90 vincite (ognuna del valore di 4.123.704,71), nelle regionine: Campania 14, Friuli Venezia Giulia 9, Sicilia 9, Calabria 9, Marche 7, Lazio 7, Lombardia 7, Liguria 4, Piemonte 4, Emilia Romagna 4, Toscana 3, Veneto 2, Abruzzo 2, Trentino Alto Adige 1, Umbria 1. A secco di vincite ...

... il nuovo speciale concorso collegato alche ogni mercoledì mette in palio tutto l'... In tal modo la probabilità di vincere almeno un premio è di uno su. In particolare, le ...... e il Jackpot all'estrazione del Lotto e14 febbraio 2023 raggiunge i 369,3 milioni di euro. Nel concorso di sabato 11 febbraio sonoi punti '5' centrati, con i fortunati ...

Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni: i numeri vincenti. Sistema da 90 quote, sette sono in Puglia quotidianodipuglia.it

Superenalotto, 90 fortunati si dividono 371 milioni - ECCO DOVE Telebari

Maxi-vincita al Superenalotto, in 90 si dividono il jackpot da 371 milioni Il Sole 24 ORE

Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 9 febbraio, ecco i numeri vincenti Sky Tg24

Estrazioni SuperEnalotto e Lotto di oggi 9 febbraio 2023 Sisal.it

È stata la Campania la regione regina del ’6’ dei record. Su 90, sono ben 14 le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate nella regione. Lo segnala Agimeg (agenzia di stampa per il set ...Il jackpot vinto con un sistema giocato in tutta Italia. La vincita spartita tra 90 persone. Quattro quote da oltre 4 milioni di euro sono state vendute tra due ricevitorie della città ed una di Stron ...