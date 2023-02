SuperEnalotto oggi a Villafranca | il vincitore telefona al tabaccaio e gli dice una cosa assurda

(Di venerdì 17 febbraio 2023) SOCIAL. Avincita al, ilspiega che è stato tempestato dite fin dalle primo del mattino. Ecco infatti che i numeri vincenti sono stati giocati proprio nella sua tabaccheria. Ilsi porta a casa 4 milioni di euro. Eccoha detto quando ha chiamato il proprietario del tabacchi. >> Butta il sale sui fornelli, il risultato è strabiliante: aserve Vinto, venerdì 17 febbraio ac’è stato qualcuno che ha vinto 4 milioni di euro. Carlo Tessari è il titolare dell’edicola tabaccheria di via Roma aPadovana e questa ...

Come riporta Agipronews, con quella di giovedì sono 126 le vincite con il "6" realizzate dalla nascita del. Dal 1997 a, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati ...Potrebbero essere clienti che abitualmente, e insieme, puntano alad avere comprato, ... Nello stesso bar chedetiene il record delle vincite, oltre 25 milioni sui complessivi 371 del ...

Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni: dove sono le vincite il Resto del Carlino

Superenalotto e 6 da record, dove sono state vendute le 90 schede vincenti La lista dei rivenditori fortunati Virgilio Notizie

Superenalotto, festa in un bar nell'Avellinese: "Qui 6 milionari sconosciuti" Sky Tg24

Superenalotto, centrato il «6» da record. Vale oltre 371 milioni di euro Corriere della Sera

Esce la sestina vincente: sbancati i 371 milioni di euro del Superenalotto – Ecco dove sono stati vinti Gazzetta di Reggio

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Ieri sera, 16 febbraio, è stata indovinata la combinazione vincente del Superenalotto: il montepremi che verrà elargito dopo l’estrazione è il più alto di sempre mai vinto nella storia del gioco, nonc ...