Superenalotto | nuovi milionari anche a Sant’Antimo e Afragola

Da ieri sera in Italia ci sono 90milionari. Ilha visto infatti cadere il jackpot dei record, distribuendo vincite per oltre 371 milioni di euro . Il 6 non veniva vinto da maggio del 2021 e durante questo periodo ...Nel tempo libero amo scoprire postisoprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

SuperEnalotto: Campania regina del '6' multimilionario. Ben 14 i ... AGIMEG

Superenalotto, anche un carpigiano fra i nuovi milionari grazie al "sistemone" ModenaToday

Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni con un sistema di 90 quote da 5 euro. Ecco i numeri vincenti. Cacc ilgazzettino.it

Traffico di droga nel Salernitano, operazione dei Carabinieri Virgilio

Superenalotto da record, a Casal Velino due nuovi milionari la Città di Salerno

Da ieri sera in Italia ci sono 90 nuovi milionari. Il SuperEnalotto ha visto infatti cadere il jackpot dei record, distribuendo vincite per oltre 371 milioni di euro. Il 6 non veniva vinto da maggio ...Le quote sono state vendute in tutta Italia, ma è stata la Campania la regione regina del ‘6’ dei record. In Puglia sono 7 le quote del sistema vincente acquistate ...