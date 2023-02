SuperEnalotto | è la Campania con 56 milioni di euro la regione più premiata dal “6”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il giorno dopo la maxi vincita alè caccia hai 90 fortunati che con un sistema si sono aggiudicati oltre 371dicentrando il “6”. Si tratta del jackpot più alto al mondo. Invinte 14 quote del “6” milionario al. Nove in Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Calabria È la, con 14 quote e 56di, lapiùdal “6” da oltre 371dicentrato questa sera al, dopo un’assenza di quasi due anni, è stato realizzato grazie alla “Bacheca dei sistemi”, con il montepremi distribuito in 90 schede da 5ciascuna con ogni vincitore porta a casa circa 4 ...