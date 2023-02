(Di venerdì 17 febbraio 2023) Continuano da ieri sera brindisi e festeggiamenti al "Paradiso delle Stelle", il bar tabacchi di, in provincia di Avellino, dove sono state acquistate le sei quote delche ...

Puntualmente si è aperta la "" ai vincitori. Potrebbero essere clienti che abitualmente, e insieme, puntano alad avere comprato, per cinque euro ciascuno, i sei tagliandi del ...Il giorno dopo la maxi vincita alhai 90 fortunati che con un sistema si sono aggiudicati oltre 371 milioni di euro centrando il '6'. Si tratta del jackpot più alto al mondo. In Campania vinte 14 quote del '6' ...

Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni con un sistema di 90 quote da 5 euro. Ecco i numeri vincenti. Cacc ilgazzettino.it

Superenalotto: è caccia ai sei neo milionari di Atripalda - Campania Agenzia ANSA

Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni con un sistema: 90 i vincitori. Ecco dove IL GIORNO

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 16 febbraio 2023: centrato il 6 con il jackpot più alto leggo.it

Estrazioni di giovedì 16 febbraio 2023, Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta: numeri vincenti, quote e Canale Dieci

Il giorno dopo la maxi vincita al SuperEnalotto è caccia hai 90 fortunati che con un sistema si sono aggiudicati oltre 371 milioni di euro centrando il “6”. Si tratta del jackpot più alto al mondo. In ...Il gioco più gettonatotra gli italiani è il SuperEnalotto, una lotteria italiana nota per i suoi straordinari jackpot, che valgono sempre almeno 2 milioni di euro e possono arrivare a valere oltre 100 ...