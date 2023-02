Chi ha vinto ilQuali sono le città più fortunate d'Italia Il 6 vincente fa sognare l'Italia. Non tutta però. Ecco come si sono distribuite - sottolinea Agimeg - le vincite, ognuna del valore ...Continuano da ieri sera brindisi e festeggiamenti al "Paradiso delle Stelle", il bar tabacchi di Atripalda, in provincia di Avellino,sono state acquistate le sei quote delche hanno fatto incassare ad altrettanti vincitori oltre quattro milioni di euro ciascuno. Il bar si trova sulla via Appia, una strada ...

Superenalotto, centrato il «6» da record. Vale oltre 371 milioni di euro Corriere della Sera

Superenalotto, dove hanno centrato Dal bar di Atripalda a Codroipo, ecco le regioni più vincenti ilmessaggero.it

Superenalotto, il tabaccaio di Milano dove è stato venduto uno dei tagliandi: «Qui è la quarta vincita milionaria» Corriere TV

Superenalotto e 6 da record, dove sono state vendute le 90 schede vincenti La lista dei rivenditori fortunati Virgilio Notizie

Superenalotto, centrato oggi il 6 da 371 milioni: dove sono le vincite il Resto del Carlino

Superenalotto, maxivincita a Pescara e Penne: arriva una parte dei 371 milioni del “sei”: due quote da 4 milioni. È festa al bar Natale ...Carpi (Modena), 17 febbraio 2023 – E’ caccia al carpigiano neo milionario che, con una schedina precompilata da 5 euro, si è portato a casa oltre 4 milioni di euro con il Superelanotto. Alla tabaccher ...