Superenalotto da record | in 90 vincono 4 mln di euro | ecco dove

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Una vincita definibile ‘democratica’ quella realizzata alcentrando il 6 che ha fruttato un Jackpot da 371 milioni di: 90 vincitori, ciascuno con una scheda costata 5, presa tramite bacheca dei sistemi e mettendosi in tasca circa 4 milioni a testa. Le schede sono state acquistate in 16 regioni: da nord a sud sono Piemonte (4), Lombardia (7), Veneto (2), , Friuli Venezia Giulia (9), Trentino Alto Adige (1), Liguria (4), Emilia Romagna (5), Toscana (3), Umbria (1), Marche (6), Abruzzo (2), Lazio (7), Campania (14, il numero maggiore), Puglia (7), Calabria (9) e Sicilia (9). I capoluoghi di provinciasi sono vendute kexquote del sistema a bacheca vincente sono, anche qui da nord a sud, Torino, Milano, Bolzano, Trieste, La Spezia, Genova, Grosseto, Pescara, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Taranto, ...

Una volta appurata la vittoria al Superenalotto, come si può riscuotere la maxi vincita Ieri è stato centrato il sei da 371 milioni di euro. Un jackpot mostruoso, che verrà diviso tra coloro che ...90 vincitori, ciascuno con una scheda costata 5 euro, hanno centrato il 6 tramite bacheca dei sistemi intascando così circa 4 milioni a testa ...