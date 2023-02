Superenalotto | centrato il 6 oggi giovedì 16 febbraio | combinazione vincente | montepremi e dove è stato vinto

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) E’finalmenteil “sei” al. Non un solo fortunato vincitore, ma ben novanta sono riusciti a indovinare i sei numeri delladi stasera,162023, e così si aggiudica una cifra assolutamente mostruosa pari a 371.133.424,51 euro. Questa era la: 52-1-66-47-38-56. “La vincita con punti ‘6’ da 371.287.058,70 euro è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal”. E’ quanto fa sapere una nota Sisal sul. “Le 90 quote da 5,00 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori”, si sottolinea. Dal 22 maggio 2021 non si registrava il 6 al ...