SuperEnalotto centrato il 6 da record da oltre 371 milioni di euro

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma – Dopo più di un anno e mezzo, è tornato il ‘6’ del. Il jackpot dada 371diè stato vinto nel concorso di giovedì 16 febbraio. La sestina milionaria è: 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23. L’ultima volta che era uscito il ‘6’ risaliva al 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) un fortunato giocatore si porta a casa156di. Il 6 vinto da 90 persone E’ stata una serata fortunatissima per gli appassionati dele soprattutto per i 90 vincitori del ‘6’ da. Nell’appuntamento serale con l’estrazione del– segnala l’agenzia Agimeg – è finalmente caduto il jackpot del premio di prima categoria, che mancava dal 22 ...

Questa volta invece il 6 è statograzie ad un sistema. Un sistema alè una giocata che consente di mettere in gioco più combinazioni contemporaneamente, aumentando quindi le ...E' stata la Campania la regione regina del '6' dei record - segnala l'agenzia Agimeg -questa sera. Ben 14 infatti le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in Campania. Il record nazionale appartiene al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di ...

Superenalotto: centrato il 6 dei record, vinti 371 milioni Agenzia ANSA

Superenalotto, centrato il «6» da record. Vale oltre 371 milioni di euro Corriere della Sera

Superenalotto, centrato il 6 dei record: vinti 371 milioni, il jackpot più alto al mondo TGCOM

Vincita record al SuperEnalotto. Centrata la sestina AGI - Agenzia Italia

Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni di euro. È il jackpot più alto al mondo Sky Tg24

Vincita da record in Italia, dove nel concorso del 16 febbraio è stato centrato il 6 al Superenalotto, che aveva raggiunto la cifra record di oltre 371 milioni di euro. La combinazione vincente al con ...Centrato il 6 da record che vale 371 milioni. 4 vincitori in Piemonte, due a Torino, uno a Casale l'altro a Carema. Si tratta del jackpot più alto al mondo . Le 90 quote da 5 euro ciascuna ...