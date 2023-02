Superenalotto | centrata la quota del 6 da 370 milioni | la festa nella tabaccheria di Padova

(Di venerdì 17 febbraio 2023) 'Mi ha chiamato per ringraziarmi, mi ha fatto capire che è una persona del posto'. Carlo Tessari , il titolare dell'edicoladi via Roma a Villafrancana , questa mattina 17 febbraio ...

Perché nella sua attività è stata giocata una delle schedine delda record: al fortunato arriveranno 4 milioni dal jackpot di 371 milioni di euro , il più alto nella storia del gioco (...AGI - La prima vincita aldel 2023, la più alta nella storia delle lotterie mondiali, è statagrazie alla ' Bacheca dei sistemi ', con il 6 da oltre 371 milioni di euro distribuito in 90 schede da 5 euro ...

Superenalotto: centrato il 6 dei record, vinti 371 milioni Agenzia ANSA

Vincita record al SuperEnalotto. Centrata la sestina AGI - Agenzia Italia

Superenalotto, centrato il 6. La Campania regina del jackpot: la mappa dei vincitori RaiNews

Superenalotto, centrato il 6 dei record: vinti 371 milioni, il jackpot più alto al mondo TGCOM

Superenalotto, centrato il 6 vincente: montepremi da 371 milioni di euro Corriere dello Sport

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...«Mi ha chiamato per ringraziarmi, mi ha fatto capire che è una persona del posto». Carlo Tessari, il titolare dell'edicola tabaccheria di via Roma a Villafranca ...