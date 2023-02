Superenalotto | al bar Paradiso di Stelle di Atripalda vinti 24 | 1 mln | Qui altri premi con la Bacheca dei Sistemi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 febbraio 2023) E’, una cittadina a pochi chilometri da Avellino, la regina del Jackpot centrato alnell’estrazione di giovedì 16 febbraio, per un valore di oltre 371 milioni di euro. La grossa vincita è arrivata grazie alladei, con il montedistribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna. Nel bar “di” del comune campano sono state acquistate ben sei quote vincenti, ciascuna da circa 4,1 milioni di euro, per un totale di 24,6 milioni. Una gioia incontenibile quella del signor Coppola, titolare dell’esercizio, contattato da Agipronews: “La notizia ci è arrivata dal sindacato dei ricevitori. Ci ha fatto grandissimo piacere, perché con un montecosì alto diviso per 90 persone, è bello che i soldi li prendano ...