(Di venerdì 17 febbraio 2023) Un brindisi benaugurale nel bar del. Inevitabile ribattezzare così il Paradiso di Stelle di via Appia ad, comune dell'hinterland avellinese dove è stata...

Caccia ai fortunati vincitori, per ora nessun indizio. L'unica certezza: nessuno si è ancora fatto ...... il bar tabacchi di, in provincia di Avellino, dove sono state acquistate le sei quote delche hanno fatto incassare ad altrettanti vincitori oltre quattro milioni di euro ...

Superenalotto, la favola di Atripalda: giocano 5 euro e vincono 6 premi da 4 milioni. Il titolare del bar: «Non li conosco» Corriere del Mezzogiorno

Superenalotto, festa in un bar nell'Avellinese: "Qui 6 milionari sconosciuti" Sky Tg24

Superenalotto, dove hanno centrato Dal bar di Atripalda a Codroipo, ecco le regioni (e le città) più vincenti ilmessaggero.it

Superenalotto, ad Atripalda è toto milionari: giocate sei schedine vincenti da 24 milioni di euro ilmattino.it

Superenalotto, anche 14 campani tra i 90 vincitori del «6» da 371 milioni. Record Atripalda: 6 quote fortunate Corriere del Mezzogiorno

Il bar ricevitoria «Paradiso di stelle» è posto lungo l’Appia, strada trafficatissima. A decine i curiosi si accalcano nel tentativo di conoscere i titolari delle quote del sistema che ha sbancato il ...«Già nel 2018 due schedine vincenti, siamo fortunati. Ma quest'anno la sorpresa è stata più grande: sei vincite da quattro milioni», così parla il titolare del bar "Paradiso" ad Atripalda, in ...