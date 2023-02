Superbonus | Verducci Pd | ' decreto governo provoca catastrofe sociale'

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "È gravissimo l'atto delche con un-legge cancella lo sconto in fattura per le imprese e la cessione dei crediti di imposta relativi ale agli altri bonus edilizi. Gli effetti possonore unaed economica. È una misura improvvisa che blocca oltre 100mila cantieri con effetti devastanti per migliaia e migliaia di imprese. Un atto irresponsabile che mette in difficoltà migliaia di famiglie, che rischiano di perdere tutto quello che hanno investito, e che mette a rischio migliaia di posti di lavoro nella filiera dell'edilizia". Così in una nota il senatore Pd Francesco. "È un atto pesantissimo nei confronti di chi fa impresa e nei confronti delle famiglie che hanno riposto fiducia ...

