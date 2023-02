(Di venerdì 17 febbraio 2023) Giubila il governo Meloni per la sua trovata più draghiana di Draghi: basta con questi odiosiche avvantaggiano solo cittadini e famiglie italiani. Pensavano – gli illusi – di potere ammodernare le proprie abitazioni rendendole energeticamente più efficienti per ottemperare alle condizioni di una transizione ecologica pretesa (giustamente) dal Pnrr della Ue. Invece, la strada imboccata dal governo Meloni va in direzione opposta alla necessità di rendere migliori le abitazioni degli italiani e perché? Perché secondo il ministro dell’Economia, quella deiè una ‘politica scellerata’ che crea debito pubblico. Di più: addebita ad ogni singolo italiano duemila euro di debito, neonati compresi. E chissenefrega se trentamila imprese rischiano il fallimento e circa centocinquantamila dipendenti rischiano il loro ...

Il Direttore Spalletta adesso ci ha confermato che con ilun'enorme quantità di denaro ... E francamente nonelementi per cui essere ottimisti in questa fase politica in cui, a destra ...Ilscende al 90%: per i condomini resta al 110% solo per chi ha presentato la Cila entro ...un clima assolutamente positivo nella maggioranza, non posso certamente lamentarmi". "...

Superbonus, trovo odiose le parole di Giorgetti. Per la spesa bellica non c’è limite Il Fatto Quotidiano

Superbonus, le proteste dell'edilizia: il governo si fermi, rischio fallimento per le imprese RaiNews

Superbonus con il panico, stop immediato alla cessione dei crediti ... Il Manifesto

Fine del Superbonus edilizio, gli ingegneri scrivono alla politica: "Trovare una soluzione" AgrigentoNotizie

Superbonus e bonus edilizi: con la cessione nessun aumento del debito pubblico Lavori Pubblici

Imprese e sindacati in allarme dopo l'ultima mossa del governo in materia di Superbonus. "La scelta del governo è sbagliata sotto tutti i punti di vista."Non vedo un grande caso. Abbiamo avuto dei provvedimenti bonus che abbiamo denunciato: il reddito di cittadinanza, il Superbonus così come è stato strutturato, cambiato in corso d'opera. E io ricordo ...