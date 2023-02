Superbonus | Silvestri | ' Tajani imbarazzato e imbarazzante'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Comprendiamo l'imbarazzo di Forza Italia nel ritrovarsi in un governo che mette sul lastrico 40 mila imprese e colpisce una misura che ha creato oltre 900 mila posti di lavoro, ma dare la responsabilità di quanto accaduto al Movimento 5 Stelle è oggettivamente ridicolo”. Lo afferma Francesco, capogruppo M5S alla Camera. “Ricordiamo a, vittima di un balbettio, che oltre al suo partito, anche il Presidente del Consiglio aveva sostenuto ilcon un tweet pubblicato una settimana prima del voto nazionale. Dopo le promesse fatte sugli aiuti per contrastare il caro carburante, ora l'esecutivo Meloni fa un'altra inversione a U. Tra l'altro subito dopo le elezioni regionali, dimostrando una spregiudicatezza politica finalizzata a non perdere consenso che mette ...