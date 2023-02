Superbonus | per la Cgil con lo stop a rischio 100mila posti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il sindacato Fillea-pronto allo sciopero se “il Governo non tornerà sui suoi passi” sul. Per il comparto delle costruzioni del sindaco guidato da Maurizio Landini, con loalla cessione crediti “si perderanno”. Il sindacato Fillea-pronto allo sciopero se “il Governo non tornerà sui suoi passi” sul“Con il blocco alla cessione dei crediti e dello sconto in fattura per i bonus edili si perderanno nell’edilizia privata circa centomiladi lavoro e molte imprese chiuderanno” afferma il segretario generale della Fillea-, Alessandro Genovesi. Secondo Genovesi “questo è un attacco del governo senza precedenti alle imprese più serie, ai lavoratori del settore e alle famiglie più in ...