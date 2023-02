Superbonus | Malpezzi Pd | ' governo danneggia imprese e famiglie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Unpasticcione checon le sue sceltemettendo a rischio migliaia di posti di lavoro: il nuovo decreto sui bonus edilizi non solo non risolve i problemi pregressi dei crediti bloccati ma aggiunge caos e discrimina". Lo dice la presidente dei senatori del Pd Simona. "Togliere lo sconto in fattura e impedire la cessione dei crediti aiuterà solo chi economicamente non ha problemi rendendo tutte le misure di riqualificazione edilizia accessibili solo a chi può permettersele. Davvero un messaggio tremendo di questodi destra”, aggiunge.