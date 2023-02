Superbonus | le truffe | dalle fatture gonfiate alle facciate mai rifatte Il giro dei prestanome

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Un business illegale in grado di smuovere cifre da capo: in poco più di un anno sono stati sequestrati crediti d?imposta inesistenti per 3,7 miliardi di euro, in relazione ai bonus...

...famiglie e imprese', bruciati oltre 110 miliardi: così il Mef è corso ai ripari A decretare la fine della 'cessione del credito', come si chiama in gergo tecnico, non sono state le(...Chi oggi riesce ad orientarsi nella normativa che regola ile la cessione del credito è un vero eroe. Ormai anche i consulenti più esperti si perdono ... Lescovate dallo Stato sono ...

L’ultimo treno del Superbonus 110 per cento è già partito. Chi ha fatto in tempo a salirci a bordo potrà portare a termine i lavori usufruendo sia della detrazione ...La sciabolata decisa dal Consiglio dei ministri sullo sconto in fattura e sulla cessione dei crediti fiscali minaccia di provocare qualche ferita anche alla ...