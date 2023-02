Superbonus in Gazzetta Ufficiale | stretta sui crediti Cgil | “100mila posti di lavoro a rischio”

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 17 febbraio 2023) "Con il blocco alla cessione deie dello sconto in fattura per i bonus edili si perderanno nell'edilizia privata circa centomiladie molte imprese chiuderanno". Lo afferma il segretario generale della Fillea, il sindacato delle costruzioni della, Alessandro Genovesi, secondo cui "questo è un attacco del governo senza precedenti alle imprese più serie, ai lavoratori del settore e alle famiglie più in difficoltà" L'articolo proviene da Firenze Post.