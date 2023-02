(Di venerdì 17 febbraio 2023) E' gia' stato pubblicato inufficiale (n.40 del 16 febbraio) illegge approvato ieri dal Consiglio del ministri con loallo sconto in fattura edeifiscali legatirealizzazione ...

In una circolare diffusa questa mattina per segnalare ai propri associati la pubblicazione inUfficiale (n.40 del 16 febbraio) del decreto legge (n.11/2023) approvato ieri dal Consiglio dei ministri sulla cessione di crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi, l'Associazione bancaria ...E' gia' stato pubblicato inufficiale (n.40 del 16 febbraio) il decreto legge approvato ieri dal Consiglio del ministri con lo stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti fiscali legati alla realizzazione ...

Superbonus, cosa succede con lo stop alla cessione dei crediti: i ... Open

Superbonus, stop definitivo alla cessione del credito Edilportale.com

Stop a sconto in fattura e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 11/2023 Lavori Pubblici

Superbonus: in Gazzetta il decreto con lo stop alla cessione dei crediti Borsa Italiana

Superbonus, Conte “Dal Governo un colpo letale all'edilizia” Gazzetta di Reggio

Due soli articoli, ma con misure d'impatto. Il Governo decide così di voltare pagina sui bonus edilizi, superbonus compreso: approvato anche il dl sulla cessione dei crediti dei bonus edilizi. In ...Approvato in CdM e già pubblicato in GU il Dl n. 11 del 16 febbraio 2023 che pone fine a tutte le cessioni di bonus fiscali anche da parte della PA ...