(Di venerdì 17 febbraio 2023) La Premier Meloni decisamente non ama ilfiscale del 110%. Peraltro qui è sulla stessa linea del precedente premier, Mario Draghi. Con un primo intervento d’urgenza a fine novembre ha ridotto anche per il 2022 la quota di detrazione al 90%, creando molto scompiglio soprattutto tra le assemblee condominiali che speravano di avere a disposizione l’intero anno per approvare i lavori. La Premier evidenziava che ilaveva creato un buco di bilancio di 38 miliardi (?) che andava ridimensionato. Evidentemente solo due mesi fa questo primo intervento era ritenuto sufficiente. Rimaneva in piedi il percorso Draghi con riduzioni a tappe del super bonus per arrivare al 2025 al ragionevole sconto del 65% sulle spese sostenute. Ieri il governo ha impresso un’improvvisa accelerazione, il famoso colpo di reni, a questo processo di smantellamento ...

La vita dele delle altre agevolazioni edilizie in questi anni non è stata semplice tra ... il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarloaveva giustificato gli interventi ...... con l'assessore uscente al bilancio Davide Caparini, aveva messo a disposizione 540 milioni di euro per gli 'esodati del'. LE DICHIARAZIONI DEL MINISTROIl Pirlo delle 6 ...

Stop alla cessione dei crediti, ma allarme delle imprese. Giorgetti: 'Crediti per 110 miliardi' - Politica Agenzia ANSA

Superbonus, Giorgetti lo cancella con un tratto di penna e dà la colpa ai conti pubblici. È vero Il Fatto Quotidiano

Superbonus, stop a cessione dei crediti. Ecco che hanno detto Fitto, Tajani e Giorgetti dopo il Cdm La7

Superbonus, Giorgetti cita Draghi: "Problema sistema cessione" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Giuseppe Conte non riesce a controllare la rabbia. Non tanto perché il Superbonus è da sempre uno dei provvedimenti simbolo del M5s, ...Luca Giovanelli, presidente di CNA Costruzioni Modena, interviene per commentare il decreto varato dal Governo in tema Superbonus ...