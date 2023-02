(Di venerdì 17 febbraio 2023) Leggi Anche, il Cdm dà il via libera allo stop della cessione dei crediti e dello sconto in fattura - Le polemiche: no alla fiducia, aprire uncon le categorie di ...

Leggi Anche, il Cdm dà il via libera allo stop della cessione dei crediti e dello sconto in fattura - Le polemicheItalia: no alla fiducia, aprire un tavolo con le categorie di settore...'Sul decreto del governo che stoppa la cessione dei crediti delbisogna avviare subito ... Emanato il dl sulla cessione crediti,Italia sta già pensando a come intervenire per ...

Superbonus, Forza Italia: «Subito modifiche, no al voto di fiducia» Corriere della Sera

Superbonus, Forza Italia: "Subito un tavolo per modificare il decreto" | Conte: "Il governo tradisce famiglie e imprese" TGCOM

Superbonus, mal di pancia di Forza Italia per il decreto e avviso al governo: “Serve confronto in… Il Fatto Quotidiano

Superbonus, appello di Forza Italia: "Subito modifiche al decreto, non si arrivi alla fiducia" Il Tempo

Conte e lo stop alla cessione del credito del Superbonus: «Dal governo una scorrettezza ai limiti della viltà» Open

“Chiediamo un tavolo con governo e associazioni di categoria per capire cosa modificare in sede di conversione del decreto. Invece, “meno ottimo è che si sia deciso di abolire la cessione del credito ...Un settore che rischia di subire dei danni enormi. Un gruppo di cittadini che ha creduto alle promesse di chi, in quel momento, governava il Paese.