Superbonus | Fillea | pronti a sciopero | via 100mila posti

(Di venerdì 17 febbraio 2023) "Con il blocco alla cessione dei crediti e dello sconto in fattura per i bonus edili si perderanno nell'edilizia privata circa centomiladi lavoro e molte imprese chiuderanno". Lo afferma il ...

Lo afferma il segretario generale della, il sindacato delle costruzioni della Cgil, ... Preoccupata anche la reazione di Abi e Ance, che apprezzano i chiarimenti del decreto sul...Il blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per il, insieme al depotenziamento dell'obbligo di applicazione dei contratti negli appalti ...segretario generale della...

