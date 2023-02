Superbonus edilizi | lo stop del Governo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) - L'Esecutivo ha varato un decreto che blocca sconti in fattura e cessioni dei crediti per le ristrutturazione degli edifici. Per il ministro Giorgetti era una 'misura scellerata'. Protestano i ...

...Sergio Mattarella ha firmato il decreto sullo stop alla cessione del credito sul110 per ... D'ora in avanti per i nuovi interventi" quindi non per quelli già avviati " si potrà ...- L'Esecutivo ha varato un decreto che blocca sconti in fattura e cessioni dei crediti per le ristrutturazione degli edifici. Per il ministro Giorgetti era una 'misura scellerata'. Protestano i ...

Superbonus e bonus edilizi: stop a cessione e sconto in fattura Lavori Pubblici

Superbonus e bonus edilizi: Poste Italiane riaprirà la cessione del credito Lavori Pubblici

Superbonus edilizia, stop alla cessione dei crediti. Ance: «Imprese a rischio collasso» L'Eco di Bergamo

Superbonus e altri bonus edilizi: stop del Governo a cessione del credito e sconto in fattura ingenio-web.it

Stop alla cessione dei crediti, non solo Superbonus. Quali sono i lavori a rischio Sky Tg24

Il provvedimento riguarda anche eco e sismabonus. Giorgetti: troppo debito. I costruttori: così si affossano imprese e famiglie. Il blitz in Consiglio dei ministri mette all’angolo Forza Italia ...Il governo introduce significative modifiche al bonus edilizio. Per i nuovi interventi non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o ...