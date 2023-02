Superbonus | decreto in Gazzetta | parte stop cessione crediti Fillea - Cgil | pronti allo sciopero

Abi e Ance apprezzano i chiarimenti delsulemanato ieri dal governo sulla responsabilità, che permette di riavviare la cessione dei crediti ma chiedono una "misura tempestiva" che ...Abi e Ance apprezzano i chiarimenti delsulemanato ieri dal governo sulla responsabilità, che permette di riavviare la cessione dei crediti ma chiedono una "misura tempestiva" che consenta "immediatamente alle banche di ...

Superbonus: decreto in Gazzetta, parte stop cessione crediti Agenzia ANSA

Superbonus, stop alle cessioni dei crediti: decreto è già operativo Il Sole 24 ORE

Superbonus, mal di pancia di Forza Italia per il decreto e avviso al governo: “Serve confronto in… Il Fatto Quotidiano

Superbonus, decreto pubblicato in Gazzetta: già ufficiale stop a cessione credito e sconto in fattura Corriere della Sera

Superbonus, Abi: il nuovo decreto aiuta a riattivare le compravendite di crediti Milano Finanza

Per i bonus non potrà più essere utilizzata l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito al posto della detrazione.La decisione presa dal governo sul Superbonus, cioè interrompere la possibilità di usare lo sconto in fattura o la cessione del credito, ha scatenato una dura reazione da una parte della politica ma s ...