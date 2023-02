Superbonus | De Micheli | ' follia mettere in crisi aziende e lavoratori | mobilitiamoci'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Anche la Meloni ha preso la Chigite. La Chigite è il nome con cui ho battezzato la sindrome che colpisce la maggior parte dei presidenti del Consiglio. Una sindrome che trasforma le persone in marziani. La Meloni – dopo aver preso la Chigite – sceglie di cancellare i crediti di imposta sule su tutte le ristrutturazioni edilizie”. Così Paola De, deputata del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera, intervenendo contro la decisione del governo di abbandonare il110 per cento. “L'idea che questo governo si scagli contro impese e cittadini e che riduca il potenziale di transizione ambientale ed energetica, che mai come oggi si è reso necessario e indispensabile, è semplicemente una”, dichiara la deputata Dem, ...