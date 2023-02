Superbonus | cosa succede con lo stop alla cessione dei crediti | i lavori si pagano | salvo chi ha presentato la Cila

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto sullodel credito sul110%. Il “Decreto-legge recante misure urgenti in materia dideidi cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dlegge 17 luglio 2020, N. 77” attende quindi a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Assieme al relativo Ddl di conversione. Il decreto varato dal governo Meloni prevede quindi loallo sconto in fattura. Ed è stato difeso ieri dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Che ha spiegato come l’incentivo sia costato 2 mila euro a testa per ogni cittadino italiano. Macon lo ...

