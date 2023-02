Superbonus | Cna | “Acquisti crediti da parte di Regioni e Comuni non vanno bloccati”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) ROMA – La Cna rinnova la richiesta al Governo di intervenire con la massima urgenza per sbloccare ifiscali legati agli ecobonus che ingolfano i cassetti fiscali di migliaia di imprese. Circa 8 miliardi di liquiditàda mesi che mettono a rischio la sopravvivenza di 40mila imprese della filiera delle costruzioni, provocano il blocco di 100mila cantieri e generano caos e incertezza per un milione di cittadini. CNA vede con favore le iniziative dadi alcuni enti locali che hanno già deliberato o stanno per farlo l’acquisto difiscali. Non è la risposta definitiva a un gravissimo problema ma è comunque utile per alleviare il fardello deia condizione che le banche coinvolte riprendano ad acquistare iincagliati. Anche ...

" Una norma devastante " È lapidario Giacomo Cioni, presidenteFirenze Metropolitana , sul DL che è intervenuto, per l'ennesima volta, sulla questionee cessione dei crediti, vietando ...Infografica, tutti i numeri delNUOVE PROROGHE IN ARRIVO Dall'Irpef ai concorsi, gli ... i primi 100 giorni di governo Corrarati (): 'Un incubo, doccia gelida per le aziende' 'L'inatteso ...

Superbonus: Cna Lazio, 30mila lavoratori rischiano posto - PMI Agenzia ANSA

Superbonus, Costantini a Repubblica: “Un incubo” cna.it

Superbonus, il Decreto del Governo mette a rischio imprese e Pil cna.it

Superbonus: Cna Toscana, rischio di vera catastrofe sociale - PMI Agenzia ANSA

Superbonus e bonus edilizi, CNA: "Lo sblocco dei crediti è un'emergenza" OrvietoNews.it

Sul Superbonus è scoppiata una polemica. Barbara Floridia, capogruppo del M5s in Senato, ha commentato la decisione del governo.La Cna regionale dopo la stretta decisa dal governo: «Un incubo». Divieto anche per gli enti locali di acquistare crediti dalle imprese a corto di liquidità LO STOP. Basta cessione crediti e sconto in ...