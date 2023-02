Superbonus | Bonelli | ' Meloni affossa famiglie e imprese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Giorgiaè ufficialmente la premier del no alla modernizzazione e del no alle politiche in difesa del clima. Il suo governo ha aspettato il termine delle elezioni regionali per approvare un decreto sulche causerà la chiusura di 30mila aziende e farà perdere 130mila posti di lavoro: sono degli irresponsabili". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo. “Dobbiamo constatare che questo governo non ha avuto la stessa determinazione nel porre fine allo scandalo di una vera e propria rapina sociale come quella rappresentata dagli extraprofitti delle società energetiche, che hanno speculato sul gas e che hanno accumulato una ricchezza per oltre 50 miliardi di euro. Quelli sono soldi degli italiani, diche hanno ...