Summit Ppe cancellato | Martusciello Fi | “Inaccettabili le parole di Weber”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Forza Italia aderisce da 25 anni al Ppe e il Presidente Berlusconi ne incarna da sempre storia e valori. In Italia è interprete e garante dei valori cristiani ed europei su cui si fonda l’Unione Europea. Riteniamo pertantoledel Presidente”. Lo afferma il capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo, Fulvio, commentando la decisione, comunicata da Manfred, di annullare le giornate di studio del Ppe in programma a Napoli il prossimo giugno. “Berlusconi – prosegue– è da sempre uomo di pace, unico leader occidentale capace di mettere al tavolo Stati Uniti e Russia, ponendo fine ad oltre cinquant’anni di guerra fredda. Le posizioni sull’Ucraina sono le medesime e sono quelle di totale ...

Anche perché Berlusconi e Fi hanno sempre votato come ilsull'Ucraina, come dimostrano gli atti del'. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani interviene su Twitter in ...... del resto è almeno dai tempi della pandemia che fisicamente non si presenta aidel partito. ... seconda per ampiezza all'Europarlamento, il clima è già teso, da quando il leader delha ...

Ppe cancella summit Napoli dopo parole Berlusconi sull'Ucraina ... Agenzia ANSA

Weber cancella il summit a Napoli, il Ppe isola Berlusconi Domani

Berlusconi e le parole su Zelensky, Ppe cancella il summit di Napoli. «Supporto a Ucraina non è facoltativo» ilmessaggero.it

Summit Ppe cancellato, Martusciello (Fi): "Inaccettabili le parole di ... anteprima24.it

Il Ppe scarica Berlusconi con la sponda di Meloni la Repubblica

Il Ppe annuncia l'annullamento del vertice a Napoli, che si terrà a giugno, dopo le parole sull'Ucraina di Berlusconi.La riunione dei Popolari a Napoli era prevista per giugno e, stando a fonti interne al Ppe, era prevista la partecipazione di Berlusconi, della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e ...