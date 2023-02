... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie B", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - b/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'A Cosenza ...Quella ospite, di, il grande ex della partita, ne vuole per coltivare quel clamoroso sogno che si chiama Serie A. Un match che sulla carta non dovrebbe avere storia, vista quella che è la ...

Südtirol, Bisoli: “A Cosenza servirà una grande prova” ItaSportPress

Südtirol, Bisoli: "Pronti alla battaglia col Cosenza. Gara difficile ... pianetaserieb.it

Cosenza-Südtirol, Bisoli: “Per noi è stata una settimana complicata ... Trivenetogoal

Südtirol, Bisoli e Masiello squalificati per un turno Alto Adige