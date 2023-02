Subito modifiche al decreto Superbonus | l' appello di Forza Italia al governo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Un settore che rischia di subire dei danni enormi. Un gruppo di cittadini che ha creduto alle promesse di chi, in quel momento, governava il Paese. Una partito che, nel rispetto della coalizione, chiede prudenza e una più ampia riflessione all'attuale esecutivo. Gli incentivi fiscali all'edilizia agitano la maggioranza, dopo la decisione sullo stop del Consiglio dei Ministri alla cessione dei crediti. L'intervento delMeloni spiazza, che ora chiede di poter intervenire in Aula sul provvedimento. “Questa decisione ha colto molti di noi di sorpresa – ha affermato il deputato azzurro Deborah Bergamini – Siamo preoccupati, come tutto il settore dell'imprenditoria edile e come tutti i cittadini che hanno aderito al 110%. Mi auguro possa esserci un passaggio parlamentare. Va detto che la nostra maggioranza sta trovando ...

