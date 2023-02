... martedì contro il Porto, trascinata da quello che sta sempre più diventando il suo nuovo leader:Martinez, 7 gol nelle prime 9 partite dell'anno. Lo certificano su(in edicola ...non poteva non dedicargli la copertina e un ampio servizio per ricordarne la grandezza, ...il confronto mondiale fra il francese Giroud (campione del mondo 2018) e l'argentino, ...

Su Sportweek Lautaro on fire, l'intervista esclusiva a Marchisio e il record di LeBron La Gazzetta dello Sport

Georgina: "Cristiano Ronaldo ha un solo difetto" Corriere dello Sport

Zaccheroni, l’aggiornamento sulle condizioni: “Sembra essere in recupero…” Corriere dello Sport

Melissa Satta, compleanno con Berrettini e un calciatore a sorpresa Corriere dello Sport

La moglie di Keita demolisce Wanda Nara: "Ci sono donne chiamate..." Corriere dello Sport

L’Inter si ripresenta in Champions League, martedì contro il Porto, trascinata da quello che sta sempre più diventando il suo nuovo leader: Lautaro Martinez, 7 gol nelle prime 9 partite dell’anno. Lo ...