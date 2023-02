Stupro di gruppo e video su whatsapp | la 15enne Alice si suicida | la Procura riapre il caso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Vittima di unodinon è riuscita mai a riprendersi, fino a quando, due anni dopo quel terribile fatto, ha deciso di farla finita: si èta. Era il 18 maggio del 2017 quando si è lanciata dalla Rupe Antea di Agrigento. È la storia di una ragazzina di 15 anni, violentata da quattro ragazzi, che lei era solita frequentare, persone che probabilmente riteneva amici. Un dramma per la ragazzina che ha tenuto dentro il dolore di quanto aveva subito, finché un giorno non ce l’ha fatta più, ha lasciato un messaggio che annunciava la sua intenzione di farla finita. L’ultimo messaggio diSu Facebook le ultime parole di: “”Nessuno di voi sa e saprà mai con cosa ho dovuto convivere da un periodo a questa parte. Quello che mi è successo non poteva essere detto. ...