Studio Dr Cannizzo Gianpaolo | a Milano il dentista dei Vip

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) - L'estetica dentale nelle mani del professionista del sorriso, 17 Febbraio 2023. L'estetica e la salute del cavo orale non sono un opinione. Lo sa bene il Dr.di lungo corso, che negli anni ha conquistato la fiducia di Vip e personaggi noti della politica italiana come il Presidente Silvio Berlusconi e del mondo dello spettacolo, Elettra Lamborghini: “Dal mio ambulatorio dimi occupo dei sorrisi della televisione italiana”, si presenta. Tutti possono avere un sorriso da Vip. Soprattutto se dalla parte di chi indossa il camice bianco e i guanti in lattice c'è un professionista navigato come il Dr, dell'omonimodentistico . “I nostri clienti si ...