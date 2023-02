Stretta del Governo sui bonus edilizi | cosa cambia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma –delsui. Ilha deciso che non sarà più possibile ricorrere ai crediti di imposta relativi agli incentivi fiscali per gli enti territoriali. A partire da quelli per il Super. Secondo il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, sono state abrogate le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro; spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a ...

governo sui bonus edilizi . Il governo ha deciso che non sarà più possibile ricorrere ai crediti di imposta relativi agli incentivi fiscali per gli enti territoriali. A partire da quelli ...... avvenuta nel corso dei lavori di realizzazione dell'AutostradaSole, ' ad essere motivo d'occasione per l'instaurarsi, fin da subito, di unacollaborazione tra la Soprintendenza e la ...

Stretta sul Superbonus, allarme Ance: si affossano famiglie e imprese, 25mila a rischio Sky Tg24

Stretta del Governo sul superbonus, Costantini (Cna) "Un incubo ... piacenzasera.it

Una nuova stretta sul Superbonus blocca lo sconto in fattura e la cessione del credito Linkiesta.it

'Niente bombolette e altri spray': la stretta del sindaco sul Carnevale Virgilio

Bce, Panetta frena su stretta e cita Battisti: «Non guidiamo a fari spenti nella notte» Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Intervistato da "Gianlucadimarzio.com", Franco Tongya, ex giocatore del settore giovanile della Juventus ... Miretti e Fagioli Sono miei amici stretti. Ho iniziato a giocare con ‘Fagio’ da quando ...