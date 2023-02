Strage Samarate | Nicolò rivede per la prima volta il padre che voleva ucciderlo | come si è presentato in tribunale

(Di venerdì 17 febbraio 2023) «Vorrei chiedergli perché ha deciso di rovinare la nostra vita. Proverò a parlargli, forse alla prossima occasione». Così,Maja, il 24enne e unico superstite delladi, parla delAlessandro che oggi ha rivisto per laaldi Busto Arsizio da quando, il 4 maggio scorso, l’uomo ha ucciso la moglie, l’altra figlia Silvia e ha gravemente ferito lo stessoa colpi di martello. «rlo in aula non è stato facilissimo, io l’ho guardato ma non so se lui mi ha visto», ha detto a margine dell’udienza. Il ragazzo, ora in carrozzina per una serie di interventi chirurgici, si èin aula con una maglietta con le immagini della madre Stefania e della sorella Giulia: ...

